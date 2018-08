Mjøndalen festa grepet om opprykk etter vanvitig overtidsdrama

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mjøndalen klatra til ein andreplass på tabellen, rett i rygg på Aalesund, etter å ha slått Sogndal 4–3 på Fosshaugane Campus.

Eirik Birkelund utlikna til 3–3 to minutt på overtid, men sekund før dommaren blåste av sikra innbytar Alfred Richard Scriven alle poenga for Mjøndalen med ei heading.

Sjå tabellen nedst i saka.

Stilna jubelen etter to minutt

Etter nokre rolege opningsminutt tok det heilt av på Fosshaugane. Sigurd Haugen scora først for Sogndal då han avslutta frå 20 meter, via ein Mjøndalen-forsvarar, til 1–0 etter 18 minutt. Men berre to minutt seinare utnytta Mjøndalen ein feil i Sogndal-forsvaret og Jibril Bojang sette inn utlikninga for Mjøndalen.

Så heada Sondre Solholm Johansen inn 2–1 til Mjøndalen, før Joackim Olsen Solberg stod for kampens flottaste scoring med eit skot i krysset frå 25 meter til 3–1. Lars Christian Kjemhus reduserte kort tid etter for Sogndal til 2–3.

TØFFE TAK: Joackim Olsen Solberg riv av drakta på Per-Magnus Steiring og fekk gult kort for taklinga. Ballen er 40 meter unna i angrep for Mjøndalen. Foto: Ole Heilevang / NRK

To strake tap

Etter 4–1-tapet mot Åsane 16. mai gjekk Sogndal ti kampar utan tap med åtte sigrar og to uavgjorte. Så sa det bom stopp og dei to siste kampane har gitt to tap mot nedrykkskandidatane Florø og Strømmen. Mjøndalen på si side har vunne fire av dei fem siste kampane, og hadde ei luke på tre poeng til Sogndal før kampen. No er den på seks poeng.

Aalesund, Mjøndalen og Viking har festa grepet om dei to plassane som gjev direkte opprykk. Sogndal på si side har nokre poeng å henta inn (sjå tabell).