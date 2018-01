Mistenkte for narkotikalovbrot

To personar er mistenkte for narkotikalovbrot i Florø. – Ved midnatt stogga politipatruljen ein mann i 20-åra og ein mann i 30-åra. Det blei gjort funn av eit narkotisk stoff, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund. Mennene sit no i arresten i Florø.