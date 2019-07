Mistar nøkkelspelar

Kaupanger mistar sin nøkkelspelar Ylin Tennebø, skriv Sogn Avis. Tennebø, som har spelt for 1.-divisjonsklubben i tre år er no klar for Avaldsnes i Toppserien. – Ho vert ikkje lett å erstatte, seier kaupanger-trenar Øystein Lindesteg Rinde.