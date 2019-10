Mistanke om rus

Ein mann i slutten av tenåra er mistenkt for køyring i ruspåverka tiltstand etter å ha køyrt av vegen like ved krysset Avsølevegen og riksveg 5 i Sogndal. Det var berre føraren i bilen og han har kom frå det utan skadar. Mannen er tatt med for blodprøve og førarkortet er kverrsett.