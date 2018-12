Mista kontakten med karta

Luftambulansane har fleire gonger opplevd at dei har mista navigasjonssystemet på grunn av såkalla GPS-jammarar som forstyrrar signala, skriv Bergens Tidende. Det gjer at dei mistar kontakten med karta dei brukar. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har mellom anna vore i kontakt med Luftambulansen i samband med slik forstyrring i Årdal. GPS-jammarar er ulovlege, men blir til dømes brukt av kriminelle for å skjule stolne bilar.