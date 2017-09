Mista førarretten i tre månader

Dei to bussjåførane frå Spania og Portugal som søndag måtte kvile i 69 timar i Lærdal etter å ha brote reglane for kviletid har no fått straffa si frå politiet. Den eine føraren fekk ei bot på 12 000 kroner, mens den andre må betale 17 000 kroner. Begge to har mista førarretten i Noreg i tre månader.