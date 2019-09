Misnøye med byggeplanar

Fleire er misnøgde med at bustadbyggelaget BOB BBL har planar om å bygge ut 86 bustader på Bergum i Førde, skriv Firda. 71 personar har laga ei underskriftskampanje fordi dei meiner dei nye husa kjem til å skygge for utsikta deira og at dei vil bli auka trafikk i området.