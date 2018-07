Mindre krattbrann i Vik

Røyken som vart meldt om frå fjellet over Nummedalsstølen i Vik kom frå ein mindre brann i lyng og kratt. Det seier overbefal Eirik Røysi i Sogn brann- og redning. Brannfolka som er komne opp i området jobbar med pisker for å få bukt med brannen, og Røysi seier i 18-tida at dei har situasjonen meir eller mindre under kontroll. – Det er truleg lynet som har starta brannen, seier Røysi. Det er berre lyng og kratt i området, og difor relativt greitt å kontrollere brannen, seier brannmannen.