Millionstøtte til ny brannbil

Statens vegvesen gir ein million kroner til ny tankbil for brannvesenet i Årdal. Det skriv Sogn Avis. Brannsjefen i kommunen, Gaute Johnsgaard, har tidlegare uttrykt bekymring for den 35 år gamle tankbilen dei har. Han kan ikkje garantere at brannbilen går når det brenn og fryktar alvorlege ulukker. No håpar han ny tankbil kjem på plass snart.