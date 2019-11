Millionprosjekt utan vedtak

Arne Glenn flåten i Høgre er kritisk til at Sogndal kommune har lyst ut millionprosjektet om å byggje treningshall, utan tiltak. Det skriv Porten.no. Dette skjer samstundes som at det er varsla at kommunen vil få ein stram økonomi i tida som kjem. Rådmann Ole Gunnar Krakhellen vedgår at det vart gjort ein feil då prosjektet vart lyst ut.