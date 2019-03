Millionbeløp til barnevernstenester

Sogndal kommune har brukt nær 3,7 millionar kroner på barnevernstenester sidan 2016, skriv Sogn Avis. – Dette er tenester me har kjøpt for å sikra kapasiteten i tenesta, seier kommunalsjef Ole Gunnar Krakhellen til avisa. Kommunen har ein rammeavtale med selskapet Barnevernkompetanse AS.