Miljøpris til Fjord1

Fjord1 fekk Sogn og Fjordane Venstre sin miljøpris for 2018. I grunngjevinga frå fylkesstyret står det at Fjord1 får prisen for si satsing på miljøvenlege skip, el-ferje på Anda-Lote og planlagt bygging av utsleppsfrie båtar.