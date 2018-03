Miljøorganisasjonen får klagerett

Miljødirektoratet har bestemt at miljøorganisasjonen Sognefjorden Vel har klagerett i to saker som gjeld utsleppsløyve for Leikanger kraftverk. I juni 2016 fekk Sognekraft AS konsesjon for utbygging i Henjaelvi og Grindselvi. Året etter gav Fylkesmannen to utsleppsløyve i samband med utbygginga. Sognefjorden Vel klaga, men Fylkesmannen konkluderte med at dei ikkje hadde klagerett. No har altså denne avvisinga blitt oppheva. Fylkesmannen har teke avgjerda til etterretning og vil handsame sakene på nytt.