Midtstoppar på veg vekk frå Sogndal

U21-landslagsspelar Ulrik Fredriksen (21) nærmar seg ein overgang til eliteserielaget Haugesund. Det melder VG. 20-åringen har blomstra for Sogndal siste åra, og har vore i søkelyset til svenske IFK Göteborg. Fredriksen har spelt over 80 kampar for Sogndal, og 20 landskampar.