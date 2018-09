Mest skeptiske på bygda

Fire av ti på bygda trur ikkje på menneskeskapte klimaendringar, skriv Nationen. Trass i ein unormalt varm og tørr sommar er det langt færre på bygda enn i byane som har latt seg overtyde om at klimaendringane er menneskeskapte. I dei store byane seier éin av fire det same. Det kjem fram i ei undersøking gjennomført for ingeniør- og teknologiforeininga NITO.