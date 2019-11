Merete let ikkje diagnosen stogge gründerdraumen

– Å starte for seg sjølv er kanskje ikkje det enklaste ein gjer, men ein skal ha eit liv som er meir enn å sitte heime, seier Merete Aasen (28).

Ho har cerebral parese og kunne vore ein del av statistikken over dei som hamnar utanfor arbeidslivet. Om lag kvar tredje person med cerebral parese får diagnosen utviklingshemma, og ein rapport frå NTNU syner at åtte av ti med utviklingshemming er utan jobb.

For Aasen var det aldri eit alternativ.

– Eg vil jo jobbe og bidra. Eg får så mykje hjelp, og då kan eg gi tilbake.

– Sjå ressursane til den enkelte

– Me treng eit arbeidsliv som inkluderer og ser ressursane til den enkelte, seier Eva Buschmann, som er generalsekretær i Cerebral Parese-foreininga.

Ho anslår at kvar tredje med CP-diagnose i dag er i arbeid.

– Det skal ofte ikkje så store tilretteleggingar til før ein som utviklingshemma kan gjere ein god jobb, seier ho.

Studieår i utlandet

Det var i niande klasse at Merete Aasen byrja å vurdere kva retning hennar framtidige karriere kunne ta. Ho fekk gode karakterar i språkfaga og fann mykje glede i litteratur.

– Eg tenkte på tolk, men likar ikkje å prate framfor folk. Så kom eg over eit omsetjar-studie i Kristiansand. Den einaste «haka» var at eg måtte ta eit studieår i utlandet.

Med ein kvardag i rullestol, heilt avhengig av personleg assistanse, kunne ferda ha stogga her. I staden gjekk han til Irland og studiar i omsetjing.

– Eg trur mor kvidde seg meir enn meg, seier ho, og smiler.

No er ho attende i heimbygda. I eit lite kontorfellesskap tett på bre og bratte fjellsider har ho starta sitt eige omsetjingsfirma.

LUNSJTID: Den unge gründeren meiner det er viktig å skilje jobb og fritid, og har derfor funne seg godt til rette i kontorfellesskapet på Jostedal Industrier. Foto: Ragnhild Myklemyr / NRK

Viser god kompetanse

Eva Buschmann let seg imponere over kva den unge gründeren har oppnådd.

– Ho er eit godt eksempel på kva som er mogleg å få til. Eg tenkjer der er viktig at samfunnet, og arbeidsmarknaden særskilt, ser at dette er mogleg.

Ho understrekar at utdanning er nøkkelen og viser til ei undersøking frå 2013 som syner at medan 41 prosent av befolkninga har høgare utdanning, gjeld dette berre 14 prosent av personar med utviklingshemming.

– I kva grad ein klarer å gjennomføre ei utdanning har mykje å seie for om ein kjem seg i arbeid, seier ho.

I riktig retning

Nav, ved seniorrådgjevar Vegard Knudsen, skriv i ein e-post til NRK at dei opplever at utviklinga går i riktig retning.

– Me opplever at stadig fleire arbeidsgivarar ønskjer å legge til rette for at fleire skal kunne vere i arbeid. Nav kan også hjelpe til med verkemiddel og tilrettelegging dersom det er behov for det.

– Eg opplever at både eg og Nav har interesse av at eg er i arbeid, seier Merete Aasen.

Med brukarstyrt personleg assistanse (BPA), samt funksjonsassistanse, har ho på dagtid godt selskap med ein av sine fire assistentar.

I oktober feira firmaet hennar to år. Mykje skuldast eigen vilje og innsats, men ho hadde ikkje greidd det utan familien, seier ho.

– Det er familien som har gjort meg tøff. Dei har vist meg at alt kan gå, berre ein legg til rette for det.