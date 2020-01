I 2009 kom Yasmin og bakmannen hennar til Noreg, då klarte ho å rømme til krisesenteret i Florø.

Då starta den lange og vonde kampen for å bli trudd og for å kunne starte eit nytt liv. Rett før helga kom avgjerda til Utlendingsnemnda (UNE).

– Eg blei kjempeglad. Vi har kjempa for dette i ti og eit halvt år. Eg måtte be Yasmin setje seg ned før eg kunne fortelje det. Det betyr så mykje for ho.

Gav aldri opp kampen

Det seier Wenche Hovland, mangeårig leiar for Krisesenteret og Yasmin sin ven og støttespelar gjennom fleire rettssaker.

I mai 2016 bestemte Høgsterett at det ikkje var brot på menneskerettane å sende Yasmin tilbake til Ungarn, der ho hadde blitt brukt som tvangs-prostituert.

Men i åra etter har kampen halde fram, samstundes som helsa til den somaliske kvinna har blitt dårlegare og dårlegare.

– Eg har vore veldig dårleg, seier Yasmin.

Fekk hjelp på Krisesenteret

Då Brennpunkt laga dokumentar om sexslaveri, var Yasmin ein av dei sterke røystene som stod fram og fortalde korleis ho blei utnytta.

– Eg var ein fugl i bur, men no har eg kome ut av buret, sa Yasmin i dokumentaren.

På Krisesenteret fekk ho vere fri frå overgriparane, men ikkje frå dei vanskelege tankane.

I dag er det vanskeleg for ho å uttrykkje kjensler på norsk, men Wenche Hovland fortel om sjølvmordstankar, mareritt, angst og tunge depresjonar.

– Det har vore grusomt for ho med opphald eitt år om gangen. Det er ein utryggleik som ikkje kan beskrivast for andre.

Saka skil seg ut

Det er UNE-leiar Johan Berg som no har bestemt at Yasmin får bli i Noreg og har gitt ho eit såkalla varig opphaldsløyve.

Det varer i tre år, men alt ligg no til rette for at styresmaktene gir ho endeleg opphaldsløyve i 2023.

– Ho er så dårleg at her var det berre ein ting å gjere. Denne saka skil seg nok litt frå dei vanlege helsesakene. Ho er dårlegare enn dei aller fleste. Det var grunnlaget for at vi kunne gjere unntak frå det strenge regelverket som er, seier Berg.

– Kan begynne å leve

NRK møter Yasmin og Wenche Hovland i nærleiken av sentrum av Florø. Dei held rundt kvarandre, dei pratar som venninner og dei smiler.

No kan Yasmin gå på skule, no han ho jobbe og ho får same

– Ho har ingen tilhøyrigheit til noko land, det einaste ho har er i Noreg. No kan ho planlegge livet sitt og begynne å leve, seier Hovland og gir Yasmin enda ein stor sigersklem.