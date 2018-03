Melder at utbrot er under kontroll

Helse Førde skriv at smitteutbrotet av norovirus ved Førde sentralsjukehus har roa seg og at dei har det under kontroll. Dei oppmodar likevel publikum til å avgrense unødige besøk til sjukehuset gjennom helga. Helseføretaket har framleis gul beredskap etter utbrotet.