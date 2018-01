Meld for lite kvile

Ein yrkessjåfør er meld for grove brot på køyre- og kviletida etter ein kontroll på Håbakken i Lærdal i natt. I løpet av ein periode på 32 timar var lengste pausen hans på ein god time. Sjåføraren forklarte at dei var to sjåførar, men då han vart stoppa var han åleine i bilen, men vegvesenet fann to førarkort.