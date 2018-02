Meld for droneflyging

Ein tysk turist mista sundag kontroll over ei drone nær Førde lufthamn Bringeland. Lufthamnsjef Kjell Otto Gjesdal seier til Firda at dei kjem til å melde turisten for flyging i flyforbodssona. Fem kilometer frå flyplassar er det flyforbodssone. Skal det flygast her, må det innhentast løyve.