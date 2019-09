Meld for å køyre utan førarkort

Ein bilførar er meld av Statens vegvesen for å køyra utan lov. Føraren av bilen blei stogga i ein kontroll ved Langeland fordi bilen mangla lys på bilen. Personen hadde ikkje hadde hatt førarrett sidan 2008, og blir no meld til politiet for å køyre utan lov.