Meld etter krøll med skrivaren

Ein yrkessjåfør vart politimeld då Statens vegvesen før i dag hadde kontroll på Kjøs i Nordfjord. Vegvesenet sine folk oppdaga at fartsskrivaren ikkje var kalibrert slik det er krav om, og resultatet for sjåføren blei ei politimelding. To køyretøy fekk ikkje køyre vidare frå kontrollplassen før dei hadde fjerna gjenstandar som hindra sikt, medan to førarar fekk med seg skriftlege åtvaringar på grunn av brot på køyre- og kviletida.