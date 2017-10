Meld etter at han laga kvalm

Ein mann i 20-åra likte svært dårleg kontakta han fekk med politiet i Florø like før klokka 03 i natt. Etter at han blant anna viste fingeren til politiet, blir han meld for å ha forulempa ein offentleg tenestemann. Politiet gav også mannen grei beskjed om å halde seg vekke frå sentrum resten av natta, nokon vedkommande nekta å lytte til. Dermed blir mannen også meld for ikkje å følgje politiet sine pålegg.