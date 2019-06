Meiningsmåling vekkjer oppsikt

– Eit lite politisk jordskjelv, seier seier valforskar Bernt Aardal til Sogn Avis etter den siste meiningsmålinga for Vestland fylke. Høgre og Arbeidarpartiet er jamstore med 18,5 prosent oppslutnad i målinga som InFact har gjort for fem aviser. Også partiet Nei til mer Bompenger og Senterpartiet er like store, med 15,2 prosent.