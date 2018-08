Meiner sauane har helikopterskrekk

Ein bonde på ei av øyane i Flora krev økonomisk erstatning frå CHC Helikopter Service, skriv Firdaposten. Bonden meiner helikoptertrafikk over øya har gjort sauene sky og redde, og at han difor ikkje får sanka dei inn. CHC Helikopter Service seier at beiteområde for sau ikkje er vurdert til å vere eit sensitivt område for dette, men vil likevel sjå på om dei kan gjere endringar.