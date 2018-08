Meiner regjeringa må levere

Kommunalminister Monica Mæland (H) sa i ein debatt under Arendalsuka i dag at ho fryktar at opprøret i Troms og Finnmark kan velte regionreforma. Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) seier det ligg tunge forventingar på at regjeringa no følgjer opp når det gjeld oppgåver. – Stortinget har gjort eit vedtak, og fylka har lojalt følgt opp. Når prosessen no er i gang, er det opp til regjeringa å levere på oppgåver, seier Følling.