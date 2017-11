Meiner Nortura har skulda for dumpingsal av sauekjøt

Det seier programleiaren og matspaltisten Andreas Viestad. Viestad er mellom anna programleiar i ein engelskspråkleg TV-serie om mat og er fagleg ansvarleg for Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo. Han har også skrive fleire matbøker.

– Det verkar som om Nortura ikkje forstår kor verdifullt og anvendeleg sauekjøtet er. Marknadsføringa må bli mykje betre, seier han.

Bakteppet er den store overproduksjonen av sau -og lammekjøt. Ved inngangen var 2017 var det 3000 tonn sau- og lammekjøt på fryselager som ikkje vart seld. I løpet av året er det eksportert store mengder ut landet til låge prisar. Afghanistan er eit av landa som har importert sauekjøt frå Norge.

SAU: Det er stor overproduksjon av sau- og lammekjøt, noko som har ført til svært låge prisar for norske bønder. Her ved Nortura sitt slakteri på Reset i Førde. Foto: Ådne Dyrnesli / NRK

Fekk fem øre kiloen for kjøtet

Ved slutten av året går det igjen mot at store mengder sau- og lammekjøt må på fryselager fordi ein ikkje får det seld. Den store overproduksjonen gjer at enkelte sauebønder har fått heilt ned i fem øre kiloen for sauekjøtet.

Kommunikasjonsdirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, meiner mykje av kritikken frå Viestad er urettferdig.

– Det har vore jobba formidabelt for å få folk til å ete meir sau og lam gjennom heile året. Det har aldri vore meir lammeprodukt til påske, gjennom våren og ikkje minst i grillsesongen. Dette gjer at salet auka med 40 prosent, seier ho.

Godt sal berre nokre månader

Rakel Sunde, butikksjef ved Coop Mega i Førde, fortel om godt sal av lammekjøt i september, oktober og november, men at det elles går lite.

MEIR SAL: Rakel Sunde, butikksjef ved Coop Mega i Førde, vedgår at butikkane kunne gjort meir for å marknadsføre sau- og lammekjøt utanfor toppsesongen. Foto: Bård Siem / NRK

Sunde vedgår at marknadsføringa kunne vore betre utanfor hovudsesongen.

– Det kunne kanskje vore betre marknadsføring av kjøtet gjennom heile året, seier ho.