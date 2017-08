Meiner legeforeininga overdriv

– Eg meiner vi driv ei fagleg forsvarleg verksemd. Det er klart at vi skal ha flinke fagfolk som kan behandle pasientane på ein god måte, og det har vi, seier fagdirektør Kristine Longfellow i Helse Førde.

Ho svarar på uroa som Sogn og Fjordane Legeforening har uttrykt. I ei bekymringsmelding dei har sendt til Helse Vest, kjem det mellom anna fram at dei meiner det er kritisk mangel på kirurgar på vakt som kan handtere akutte situasjonar.

– Utfordrande å rekruttere

Direktør Børge Tvedt seier at dei deler legeforeininga si bekymring når det gjeld rekruttering av kvalifiserte overlegar.

– Vi deler synet på at det er utfordrande å rekruttere på legesida, særleg på overlegesida, men dette er nok eit nasjonal problem, seier han.

DELER BEKYMRINGA: Sjukehusdirektør Børge Tvedt seier at dei har problem med å rekruttere kvalifiserte overlegar til Helse Førde. Foto: David Kandal / NRK

Helse Førde slit med å få gode søkjarar til overlegestillingar.

– Det er rett at når vi lyser ut stillingar så får vi ikkje relevante søkarar i overlegesjiktet. Men når det gjeld turnuslegar fekk vi 500 søknadar på 18 utlyste stillingar, så Helse Førde er ein populær stad å jobbe, seier Longfellow.

At mangel på kirurgar på sikt kan gå ut over liv og helse, er fagdirektøren ikkje einig i.

– Eg meiner bestemt at det ikkje er fare for det. Vi har eit konstant overblikk over at vi driv fagleg forsvarleg verksemd, og det gjer vi, seier Longfellow.

Lokalt eller regionalt

Legeforeininga har og uttrykt uro for at Førde sentralsjukehus skal bli redusert til eit lokalsjukehus.

– Dette kjenner vi oss ikkje igjen i. Det er ikkje der vi er på veg, seier sjukehusdirektøren.

Fagdirektør Kristine Longfellow seier at dei no skal gå i seg sjølv og undersøke om påstandane frå legeforeininga er sanne.