Meiner fylket må samle seg om Selje

– Sogn og Fjordane bør allereie no peike ut Selje som ein sjølvsagt plass for eit Pilgrimssenter, seier Trude Brosvik, fylkesordførarkandidat for Vestland Krf. Onsdag skal fylkesutvalet handsame langtidsplanen for pilegrimssatsing fram mot 2037.