Meiner behandlinga av Abenezer (5) er eit brot på grunnlova og barnekonvensjonen

Terskelen for opphald på bakgrunn av sjukdom er høg. For å få opphald på humanitært grunnlag, dette tilfelle ein sjukdom, må ein normalt ha ei alvorleg sinnsliding for at den åleine skal gi grunnlag for opphold. Kriteria er dei same for vaksne og barn, og vil typisk omfatte alvorlege psykiatriske lidingar som schisofreni, bipolar lidelse, paranoid psykose og alvorleg personlegdomsforstyrring. Terskelen for at barn får opphald på bakgrunn av sjukdom vere lågare enn for vaksne.

Kjelde: Utlendingsdirektoratet