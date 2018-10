Meiner «Mr. X» var i Sverige

Under dag to av rettssaka mot den tidlegare styreleiaren på Selje Hotel, forklarte eit vitne seg om eit møte som skal ha skjedd i Sverige, skriv Fjordenes Tidende. Forsvararen til styreleiaren meiner dette er med på å bevise at han var i Sverige då det blei sett fyr på hotellet, og ikkje i Selje. Ankesaka mot den tidlegare styreleiaren starta opp att i Gulating lagmannsrett denne veka.