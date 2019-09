Medaljedryss til ungdomar

Utøvarar frå Gloppen sikra eitt gull, to sølv og to bronsar under ungdomsmeisterskapet i friidrett på Jessheim denne helga. Matias Dale tok gull og Anne Lovise Krogh Indrebø tok sølv i kule. Arne Devik sikra seg sølv og Håkon Hjelle Roset fekk bronse i slegge. Oda Åndal tok bronse på 3000 meter. Steffen Melheim frå Olden IL tok heim heile fire medaljar. Han tok to gull og to bronse i kasteøvingar. Tonje Sundal frå Jølster IL tok bronse i høgde.