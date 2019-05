MC-førar til sjukehus

Ein motorsyklist vart køyrd til Førde sentralsjukehus etter ein hjortepåkøyrsle på E39 i Førde i natt. Ulukka skjedde ved Skilbrei like over midnatt. Politiet opplyser at motorsyklisten truleg fekk brotskader i ein arm. Hjorten vart funnen død.