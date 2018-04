Måtte stå over avgang

Påsketrafikken er i ferd med å ta seg opp. På ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 er det så mange bilar som skal over at fleire vart ståande igjen på ferjekaien. Norled har sett inn ekstra ferje for å ta unna den aukande trafikken fram til klokka 20 i kveld.