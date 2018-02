Måtte snakke med politiet først

Ein utanlandsk yrkessjåfør fekk ikkje køyre vidare før saka var gjort opp med politiet då han vart stogga under ein trafikkontroll ved Førde trafikkstasjon i går. Føraren vart meld for brot på reglane om køyre- og kviletid. Vegvesenet skreiv i alt ut seks skriftlege pålegg om å utbetre manglar. To køyretøy fekk bruksforbod for mangelfull sikt og brot på kviletidsreglane.