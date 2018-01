Måtte sikre lause takplater

Brannvesenet på Eid har vore ute for å hjelpe ein huseigar. Ifølgje Frode Korneliussen på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane var det snakk om problem med nokre lause takplater. Det er allereie sterk vind fleire stader i fylket. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at det i enkelte område kan kome vindkast over 35 meter i sekundet.