Måtte laste om

Statens vegvesen held fram med hyppige kontrollar på Håbakken stasjon i Lærdal. Fire vogntogsjåførar fekk merknad under kontrollen i går. To av dei var overlasta og måtte laste om, medan eit vogntog fekk bruksforbod for feil på ABS-bremsene. Ein førar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletida.