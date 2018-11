Måtte gje tapt i kvarten

Gjøran Tefre kom seg vidare frå prologen, men måtte gje tapt for to finske løparar på oppløpet i kvartfinalen under verdscupsprinten på Lillehammer. Han hadde heller ikkje god nok tid til å gå vidare, og Førde-løparen er dermed ute av rennet.