Måtte fjerne ting frå frontruta

Under ein køyretøykontroll på Kjøs i går blei ein sjåfør meld til politiet for brot på køyre- og kviletida. Ein annan sjåfør hadde for liten mønsterdjupne i dekka og fekk bruksforbod og bot for dette. To lastebilsjåførar måtte rydde i frontrutene sine før dei fekk køyre vidare.