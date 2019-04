Måtte bytte namn

Den nystarta designbedrifta Vy Designlab i Førde har skifta namn til Univerket, etter at NSB bytta namn til Vy. Til framtidsfylket.no seier gründer Trude Tenold at det var kjedeleg at NSB landa på same namnet som dei hadde vald. Ho jobbar mellom anna med å designe det nye ordførarkjedet i Sunnfjord.