Måtte bryte tremila i NM

Gjøran Tefre har brote på 30-kilometer fellesstart med skibyte under NM på ski. Førdianaren stod for ein sterk prestasjon då han i går gjekk inn til ein femteplass på 15 kilometer friteknikk. I dagens konkurranse var han nummer 71 etter 7,3 kilometer, over minuttet bak teten. Då løparane passerte 10 kilometer var Tefre ikkje lenger med i konkurransen.