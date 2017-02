Måtta ha hjelp ned frå fjellet

To jenter i tenåra måtte laurdag kveld få hjelp etter å mørkna ute i fjella over Måløy. Då hjelpemannskapa nådde fram til dei, synte det seg at jentene var så nedkjølte at dei ikkje klarte å gå ned sjølve. Dei vart henta av redningshelikopter og sende til Sentralsjukehuset i Førde for sjekk, opplyser politiet.