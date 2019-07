Mannen er framleis sakna

Redningsmannskapa leitar framleis etter mannen som fall over bord frå ein fritidsbåt utanfor Dale. – Det er naturleg at vi trappar ned søket når det blir dårlegare lys, men vi kjem til å halde fram søket når lyset kjem tilbake, opplyser innsatsleiar i politiet, Øystein Russenes til NRK like før klokka 19.