Mann skulda for blotting

Ein mann i 50-åra vert skulda for å ha blotta seg i ei trimløype i Vågsøy, skriv Fjordens Tidende. Det var fleire kvinner i området då det skal ha skjedd. Vedkomande nektar for å ha blotta seg, men vedgår at han har vore i trimløypa. Mannen er avhøyrt og politiet seier dei no vil kalle inn kvinnene til avhøyr.