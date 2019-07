Mann send til sjukehus

Ein mann i 20-åra vart sendt til Førde sentralsjukehus i natt etter at han ramla og skada foten sin på ein fjelltur ved Fresvikbreen i Sogn. Det var ved 01.30 at politiet fekk melding om hendinga. – Politiet sette i gong leiteaksjon då det var usikkert kor mannen var. Sidan det var krevjande terreng og ta seg fram i, vart det bestemt å hente han ut med redningshelikopter, seier Stein Rune Halleraker, operasjonsleiar for Vest politidistrikt. Mannen var ikkje alvorleg skada, og det heile gjekk udramatisk for seg opplyser politiet.