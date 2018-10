– Mannen vart arrestert og sikta for seksuelt overgrep mot ei ung kvinne.

Det stadfestar presseoffiser Agnés Antich Andreu på pressekontoret til påtalemakta på Balearene, til NRK Sogn og Fjordane.

Søndag fortalde NRK at ein mann i 50-åra frå Sogn og Fjordane er arrestert i Spania etter ei alvorleg hending på russetur til Mallorca.

Hendinga skal ha skjedd på Mallorca torsdag. To russekull frå vidaregåande skular i fylket var på felles russetur på den spanske ferieøya. Mannen skal ha vore med som følgje for ungdommane.

No stadfestar spansk påtalemakt på øygruppa Balearene, som Mallorca er ein del av, at mannen er sikta for eit seksuelt overgrep.

– Eg kan ikkje gå inn på detaljane i siktinga. Vi kan heller ikkje gå i detaljar rundt fornærma i saka, seier Andreu.

Blir lauslaten

Mannen i 50-åra vil bli lauslaten mot kausjon tysdag.

– Han sit i varetekt no, men vil bli sleppt fri om få timar, sa Andreu til NRK i 13-tida tysdag.

Ho stadfestar at mannen kan reise til Noreg om han vil.

– Mannen er fri til gå. Men om påtalemakta ønsker å snakke med han, må han tilbake til Spania, seier presseoffiseren.

Mannen vart varetektsfengsla mot ein kausjon på 9000 euro. Summen skal ifølge Andreu vere betalt inn tysdag.

– Etterforskinga vil halde fram. Det kan ta månadar, kanskje eit halvt år, seier Andreu til NRK.

Ingen aksjon

Regionlensmannen i det aktuelle området mannen er heimehøyrande, seier politiet i Noreg ikkje kjem til å gjere noko om mannen kjem til landet.

– Vi har ingen grunn til å arrestere han om han landar i Noreg. Vi må ha noko meir dokumentasjon eller fått ein førespurnad frå Spania, seier lensmannen.

Rektor ved ein av dei vidaregåande skulane seier han nett har lese nyhendet.

– Eg må få summa meg. Inntil då ønsker ikkje seie noko, seier rektor.

Rektor ved den andre skulen seier dei har sett i gang tiltak.

– Vi ser på dette som ei alvorleg sak og har sett hjelpeapparatet i gang rundt elevane.

NRK kjenner til at hjelpeapparat er sett i verk hjå begge dei vidaregåande skulane russekulla kjem frå.