Mann frikjent – var tiltalt for å ha tatt seksåring på kjønnsorganet

– Dette skulle aldri ha vore noko rettssak, det er jo utruleg stigmatiserande å få noko slikt hengande over seg, seier mannen sin forsvarar Ivar Hauge.

Påtalemakta meiner at mannen har tatt eit godt grep om kjønnsorganet til guten, som er fødd i 2011. Ein annan gut skal også ha vore på trampolinen, og begge dei to skal ha sprunge inn til foreldra og gitt beskjed om at mannen hadde tatt den eine guten "på tissen".

– Det kan hende han har kome borti, men det har i så fall ikkje vore med vilje. Og i alle fall ikkje i ein kontekst som er ulovleg, seier forsvararen.

Påtalemakta er ikkje samd i den vurderinga. Dei meiner mannen har opptredd på ein seksuelt krenkande måte mot den vesle guten.

– Forferdeleg om han er uskuldig

Saka var oppe i Sogn og Fjordane tingrett. Retten meiner at det er godt etablert at mannen har vore borti kjønnsorganet til guten, men har kome fram til at det ikkje ligg føre bevis for at det har skjedd på ein seksuelt krenkande måte.

– Om han er uskuldig, er det jo heilt forferdeleg at han har måtte vore med på denne rettssaka, seier Hauge.