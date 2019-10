Mann frifunnen etter utforkøyring

Ein sogning i 30-åra er i Sogn og Fjordane Tingrett frifunnen etter ei utforkøyring i Sel kommune i vinter. I retten forklarte han at utforkøyringa skuldast at han brått måtte svinge unna for eit dyr som sprang ut i vegen. Retten festa lit til dette.