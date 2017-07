Mann blanda seg inn i pågriping

Sunnfjordingen i 20-åra klarte ikkje sjå på at politiet arresterte to personar i Førde sentrum like før jul i fjor. Mannen blanda seg inn både fysisk og verbalt. På ordre om å reise frå sentrum gjekk mannen fem meter vekk før han på nytt blanda seg inn. No har mannen godteke ei bot på 7.000 kroner.