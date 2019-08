30. april i år skjedde det utenkelege. For tredje gong på seks år blei det varsla om brann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland.

Ei ung jente som køyrde ein følgjebil i tunnelen fekk varsla frå om det som skjedde og fekk nærast på mirakuløst vis ut mange av dei som var fanga av røykhavet. 32 personar blei evakuerte, fire blei sende til sjukehus med røykskadar.

Ikkje på naudnett

Men no syner ein ny rapport frå brannvesenet at alt ikkje er som det skal vere i kommunikasjonen mellom naudetatane. Innsatsleiar Arvid Gilje i Aurland rettar særleg peikefingeren mot Statens vegvesen og vegtrafikksentralen i vest.

For medan vegtrafikksentralen i Oslo har som rutine å kople seg direkte på med brannvesenet via naudnettet, gjer ikkje vegtrafikksentralen på Vestlandet det same.

– Dei har utstyret, men dei bruker det ikkje. Det er meininga at slikt skal brukast. Dei har klar instruks, seier Gilje til NRK.

Ifølgje Gilje førte dette til at dei som var i tunnelen fekk all røyken på seg då dei evakuerte. Det er Statens vegvesen som styrer viftene i tunnelen og dei sette viftene på i same retninga som folk forsøkte å rømme.

Krev at det blir likt i heile Noreg

Hadde brannvesenet kunna kommunisere direkte med dei, så hadde det vore unngått, meiner Gilje.

– Brått kom røyken med full styrke, og folka måtte springe og køyre vekk i full fart, fortel den erfarne brannmannen.

No krev han at Vegdirektoratet og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap gir marsjordre til alle om at alle vegtrafikksentralane i Noreg må vere på naudnettet når ulukka er ute.

– Det hadde vore mykje lettare om vegtrafikksentralen hadde vore på nett i staden for å gå via 110 som fører til forseinkingar, meiner Gilje.

Sju minutt før alarmen gjekk

I rapporten skriv Gilje at vegtrafikksentralen også brukte for lang tid til å setje i gang varsling av dei andre naudetatane då dei fekk naudtelefonen klokka 03.31 om natta.

I staden for at det blei sendt ut brannmannskap med ein gong, blei det diskutert med alarmsentralen i Florø om det faktisk var ein brann i det heile tatt.

– Det går heile sju minutt før Aurland brannvesen blir varsla. Kvifor vart det ikkje sette alarm straks, spør Gilje i rapporten.

Støttar kritikk

Også leiaren for Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Terje Brandsøy, meiner det er uheldig at ikkje Vegtrafikksentralen på Vestlandet kommuniserer direkte med brannvesenet via naudnettet.

– Det som skjer når Vegtrafikksentralen på Vestlandet ikkje er med i det felles sambandet er at kommunikasjonen tek lenger tid. Ein kan gå glipp av informasjon og det er større fare for misforståingar, seier han.

Meiner kommunikasjonen er god

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, svarer slik på kritikken.

– Slik det er i dag har vi direkte kommunikasjon som går via dei etablerte naudtelefonane som gjeld. Ein får oppretta trippelvarsling umiddelbart. Erfaring frå tidlegare viser at dette har fungert godt.

– Så brannvesenet veit ikkje kva dei snakkar om når dei kjem med kritikk her?

– Nei, det er dyktige folk i brannvesenet. Men ting skjer fort og ein må alltid evaluere om noko kan bli betre. Det er for tidleg å svare på om rutinane vil bli endra, seier Finden.

Han legg til at Vegtrafikksentralen gav beskjed umiddelbart til alarmsentralen då dei fekk melding om brannen i tunnelen.

